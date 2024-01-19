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В Бийске задержали поджигателя машины депутата

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Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля депутата.

В Бийске задержали поджигателя машины депутата

Сгоревший автомобиль депутата.

Как сообщает региональное МВД, в ночь на 14 января в Бийске на ул. Кутузова сгорел автомобиль Toyota Fortuner. Собственник машины обратился в полицию с заявлением.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, им оказался 37-летний житель Смоленского района.

Обвиняемый признался в содеянном, по данному факту завели дело об умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). В настоящее время мужчину заключили под стражу.

Ущерб предварительно составляет более 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудник Wildberries признался в поджоге склада в Санкт-Петербурге.

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Взято отсюда
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