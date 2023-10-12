В Бийской ЦРБ продолжается капитальная реконструкция паллиативного отделения

В Бийской Центральной районной больнице продолжается капитальная реконструкция паллиативного отделения. Ремонтные работы начались в сентябре текущего года, на их реализацию из краевого бюджета выделены целевые субсидии в размере 13373800 рублей. На данный момент произведены демонтажные работы, ведётся активная подготовка к отделочным работам. «После завершения капитальной реконструкции в отделении будут функционировать 12 палат, перевязочная, процедурная, клизменная, раздаточная, моечные. В палатах над кроватями появятся кнопки вызова медицинского сотрудника, для удобства маломобильных пациентов санузлы будут оборудованы специальными поручнями. Также в отделении планируется открыть новые кабинеты психолога и массажиста. В холлах будут расположены 3 современных поста, зона отдыха, диваны и кресла для комфортного пребывания пациентов»,- рассказал главный врач Бийской ЦРБ Сергей Ковязин . Ремонтные работы в паллиативном отделении будут завершены в конце ноября.

горняк



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