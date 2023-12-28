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В бийском парке за «Ривьерой» предложили поставить лавочки с навесом

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В бийском парке за «Ривьерой» предложили поставить лавочки с навесом

В строящемся парке на Зеленом Клине в Бийске отметили недостаток мест, где можно укрыться от солнца

Строящийся парк за «Ривьерой», хотя работы тут еще ведутся, уже привлекает бийчан. Людей здесь много и днем, и вечером. Однако местные жители недовольны: слишком мало зелени, хотя активисты Зеленки предлагались при строительстве парка предусмотреть места и под хвойные деревья, и под плодовые – вроде яблонь.

В планах благоустройства озеленение этого места значится. Часть молодых деревьев высадили сотрудники котельного завода. Кроме того посадки запланированы по окончании работ и на весну 2023 года.

Светлана Калинина. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Во время визита членов Центрального штаба Народного фронта комиссия оценила парк на Зеленом Клине. В частности эксперты отметили правильный уклон, чтобы в парке не задерживалась вода после дождей и в период таяния снега, а также удачное соседство с набережной и пляжной зоной.

Но были и замечания.

– У вас летом невыносимо жарко, – говорит Светлана Калинина, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды. – Людям нужно укрыться где-то в тени. Пока ваши деревья вырастут, пройдут 10-15 лет. А что делать сейчас?   

Подрядчик пояснил, что какие-либо укрытия от солнца в парке не предусмотрены.

Парк на Зеленом Клине. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Светлана Калинина предложила пересмотреть проект парка и установить помимо обычных лавочек скамейки с навесами, где могли бы посидеть в тени пожилые люди и мамы с колясками.

Как один из вариантов эксперт Народного фронта посоветовала перголы – навесы, по которым пускают вьющиеся деревья.

Напомним, парк на Зеленом Клине должны сдать к 30 сентября. На то же время перенесли и сдачу в готовность фонтана.

 

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Взято отсюда

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