В Бийском районе обнаружили скотомогильник у дороги

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Оказалось, что останки животных не представляют инфекционной опасности. Не исключено, что от костей избавились “подпольные мясники”

Жители Бийского района обнаружили вдоль дороги от поселка Нефтебаза останки животных – черепа, кости и шесть, сообщает “Бийский рабочий” .

По словам местных, здесь стоит неприятный запах и свален строительный мусор.

Специалисты Управления ветеринарии в городе Бийске выехали на место происшествия.

“Мы выезжали с той целью, чтобы провести лабораторные исследования, отобрать биоматериал. Но здесь картина маслом. Там нечего отбирать, все это старое, давнишнее“, – отметил начальник Управления ветеринарии по Бийску и Бийскому району Андрей Еременко.

Оказалось, что скелеты животных инфекционной опасности не представляют. По мнению специалистов, работал профессионал-обвальщик. Возможно, это так называемые “шашлычники” или какой-нибудь подпольный пельменный цех – те, кто обходят государственный контроль и систему “Меркурий”. Утилизация костей – это платная услуга, поэтому останки попросту выбросили.

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