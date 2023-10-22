В бийском селе капитально отремонтировали ФАП

В селе Стан-Бехтемир Бийского района завершили капитальный ремонт ФАПа, медицинские работники которого обслуживают более 900 человек.

Жители села могут посещать кабинет приёма, детский кабинет, смотровой и процедурный кабинеты, которые соответствуют современным требованиям и имеют все необходимое оборудование.

В рамках капремонта заменили полы и возвели новые перегородки, провели новые системы водоснабжения и канализации, заменили двери. Для удобства пациентов расширили крыльцо и установили пандус с кнопкой вызова медработника для маломобильных пациентов. В краевом Минздраве отмечают, что все ремонтные работы выполнены с учётом норм СанПиН и требований законодательства. Также для ФАПа были закуплены новая мебель и оборудование.

По словам главврача Бийской ЦРБ Сергея Ковязина, капитальная реконструкция ФАПа позволила создать оптимальные условия для работы сотрудников и приёма пациентов, а также улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи для сельчан.

Ремонтные работы проведены в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств федеральной программы и краевого бюджета. Общая стоимость работ составила 2,8 млн. рублей.

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