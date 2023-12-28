В больницы и детские сады Бийска не будут подавать отопление раньше срока

С понедельника, 26 сентября, в Бийске ожидается понижение температуры
По ночам столбик термометра будет опускаться до нуля, а дневные температуры будут держаться на уровне 10 градусов тепла.
Отопительный сезон в Бийске начнется 26 сентября. Учитывая, что за запуск-наладку уйдет время, потепление в зданиях бийчане ощутят в лучшем случае к вечеру.
«БР» узнал, будет ли до этого времени подключено отопление в социальных объектах – детских садах, школах, больницах.
Однако там отопление также начнет подключать в понедельник. При этом приоритет будет отдан именно им.
Первыми заполнять системы отопления будут на соцобъектах. Следом – жилые дома и административные здания.
При этом по заявлению энергетиков тепломагистрали Бийска уже готовы к отопительному сезону, и подключать здания можно не дожидаясь 26 сентября. Однако по факту в Бийске мало кто пользуется этой возможностью.
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Взято отсюда