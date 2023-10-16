В этом году в Саввушинский ФАП Змеиногорского района пришел работать молодой фельдшер Дмитрий Пасичник

Здесь его ждали с нетерпением. По словам заведующей Светланы Кузьминовой, работы в ФАПе более, чем достаточно: прием больных, посещение маломобильных пациентов, патронаж новорожденных, забор анализов, уколы, прививки. Теперь все дела можно поделить на двоих, и даже есть возможность без проблем отправить пациента в сопровождении фельдшера в ЦРБ. Савушкинский ФАП обслуживает не только жителей своего села, но и с. Новохарьковка. Кроме того, в летний период с проблемами в ФАП обращаются отдыхающие – Саввушки славятся своим туристическим потенциалом.

«Работать в команде – это здорово, особенно, когда человек понимает тебя с полуслова. Вдвоем нам сейчас легче справляться с нестандартными ситуациями. Дмитрию я могу поручить любую задачу», – рассказала Светлана Анатольевна.

Дмитрий Пасичник – уроженец с. Таловка Змеиногорского района. Обучаясь в рубцовском медколледже, практику приезжал проходить в родную ЦРБ, поэтому в коллективе его знают. И как говорит сам Дмитрий, он без проблем может обратиться с вопросом к любому врачу или фельдшеру – никто не откажет в помощи.

Дмитрий совмещает работу в ФАПе с работой в скорой помощи Змеиногорской ЦРБ – берет ночные смены или дежурства по выходным. Ему нравится, ему интересно – потому что помогает, потому что доверяют, потому что получается. Набравшись опыта, в дальнейшем планирует получить высшее медицинское образование. Пока еще не решил точно, каким врачом хочет стать, но думает о хирургии и конкретно о травматологии.

«Если честно, когда начал учиться, не горел желанием идти работать в медицину, пока не попал на практику, где мне все давали делать самому. И сейчас мне в этом не отказывают, как не отказывают в помощи и поддержке. Тем более, что здесь, в ФАПе, у меня есть такой наставник – Светлана Анатольевна. И я считаю медицину не только интересной, но и достойной профессией», – поделился мнением молодой фельдшер.

Дмитрий стал также участником программы «Сельский фельдшер», которая реализуется федеральным правительством в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Специалисты со средним медицинским образованием получают единовременную компенсационную выплату в размере от 500 или 750 тыс. рублей в зависимости от удаленности и труднодоступности населенного пункта, в который приехали работать.

Кроме того, Змеиногорская ЦРБ компенсирует молодому специалисту аренду жилья в городе.

Горняк22



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