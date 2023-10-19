В филиале барнаульской поликлиники №1 продолжаются аварийно-восстановительные работы

Аварийно-восстановительные работы филиала барнаульской поликлиники №1 на ул. Аванесова начались весной текущего года. На эти цели из краевого бюджета выделено более 30 млн. рублей.

В настоящее время подрядная организация усилила несущие конструкции, провела ремонт перекрытия первого этажа и кирпичных стен фасада и приступила к установке отопительной системы и закрытию контура здания. Результат проведенной работы и планы по дальнейшему восстановлению здания на площадке объекта обсудили представители регионального Минздрава, подрядной организации и инициативной группы пациентов, прикрепленных к филиалу Городской поликлиники.

Врио замминистра здравоохранения Виталий Лазарев вместе с руководителем подрядной организации ООО «Дом нового тысячелетия» Алексеем Песиным осмотрели объект, оценив объем проведенных работ. Подрядчик заверил, что все, что запланировано в рамках контракта, будет выполнено в полном объеме. Об этом участники выездного совещания рассказали представителям инициативной группы пациентов, проживающих на обслуживаемой территории.

Наталья Евдокимова и Любовь Попова высказали опасения жителей, что среди населения распространяется информация о том, что здание уже готовят под другие цели и поликлиники на прежнем месте больше не будет. Виталий Лазарев заверил их, что поликлиника будет открыта в конце 2024 года.

Также на совещание пригласили жителя микрорайона Сергея Санарова, который хочет, чтобы в обновленной поликлинике была организована доступная среда. Ранее на личном приеме в Минздраве министр предложил ему войти в состав инициативной группы пациентов, прикрепленных к филиалу поликлиники №1. Дмитрий Попов обещал, что все предложения Сергея Максимовича по созданию доступной среды и условий для комфортного пребывания пациентов с ограниченными возможностями будут учтены и приняты для реализации. Ольга Кононеко, директор ООО АСБ «АР-ДЕКО», создатель проекта капитального ремонта поликлиники ответила на все интересующие вопросы пациента. Она рассказала, что во входной группе по проекту предусмотрен пандус с поручнями с комфортным углом подъема, кнопка вызова персонала, специальная оборудованная санитарная комната.

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