В Городской больнице №2 г. Рубцовска отметят День беременных

В России появился новый праздник – День беременных. Он будет отмечаться два раза в год – 7 апреля и 7 октября. В честь этого праздника в рамках национального проекта «Демография» пройдет ряд мероприятий.

Женская консультация Городской больницы №2, г. Рубцовска приглашает будущих мамочек вместе отпраздновать этот день. Мероприятие, освященное Дню беременных, состоится 6 октября в 9:00. Будущих мам ждут подарки, а также встреча с заведующим женской консультацией и врачами акушерами-гинекологами, мастер-класс «Уход за новорожденным. Пеленание». Отметим, что впервые День беременных в формате акции был проведен в 2022 году в 16 регионах Российской Федерации. В 2023 году день объявлен всероссийским.

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