В июле этого года Краевой диагностический центр Алтайского края отмечает тридцатилетие

В 1993 году в здании было открыто отделение функциональной диагностики заболеваний нервной, мышечной систем. Это стало прорывом в развитии нейрофизиологической службы на Алтае. В течение первого года врачами отделения были внедрены 8 новых методик.

Сейчас лаборатории центра выполняют больше 300 видов различных исследований.

Медучреждение оказывает огромный объем помощи. За 30 лет работы в его реестре накопилось больше 2 миллионов карт пациентов.

Также в числе пациентов Диагностического значатся жители Германии, Индии, Абхазии, Беларуси и других стран.