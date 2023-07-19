В июле этого года Краевой диагностический центр Алтайского края отмечает тридцатилетие
В 1993 году в здании было открыто отделение функциональной диагностики заболеваний нервной, мышечной систем. Это стало прорывом в развитии нейрофизиологической службы на Алтае. В течение первого года врачами отделения были внедрены 8 новых методик.
Сейчас лаборатории центра выполняют больше 300 видов различных исследований.
Медучреждение оказывает огромный объем помощи. За 30 лет работы в его реестре накопилось больше 2 миллионов карт пациентов.
Также в числе пациентов Диагностического значатся жители Германии, Индии, Абхазии, Беларуси и других стран.