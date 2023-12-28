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В Изумрудном парке по новому маршруту подготовили лыжню

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В барнаульском парке “Изумрудный” подготовили народную лыжню.

В Изумрудном парке по новому маршруту подготовили лыжню

Как украсили парк "Изумрудный".

В этом году лыжню решили по минимуму пересекать с оживленными дорожками, чтобы всем посетителям было удобно.

В Изумрудном парке по новому маршруту подготовили лыжню

Лыжная в Изумрудном парке.

Трасса проходит по «зеленому пляжу» и ландшафтно-мемориальной зоне, которую на схеме выделили желтым цветом. Длина лыжни около 1 км.

Открытие состоится 30 декабря. Посетителей парка и, особенно, владельцев собак, просят не передвигаться по лыжне пешком – от этого остаются следы и создаются неудобства лыжникам.

Ранее мы делали фоторепортаж из парка. Посмотрите, как красиво его украсили к Новому году.

Взято отсюда
28.12.2023

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