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В каких храмах Барнаула пройдет рождественское богослужение. Расписание

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Службы начнутся вечером 6 января. Традиционные литургии пройдут в главных церквях Барнаула.

В каких храмах Барнаула пройдет рождественское богослужение. Расписание

Рождество в Барнауле.

Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137)

6 января

  • 17:00 – Всенощное бдение
  • 22:00 – Исповедь
  • 00:00 – Божественная литургия святителя Василия Великого

7 января

  • 9:00 – Поздняя литургия

Александро-Невский Собор (ул. Антона Петрова, 221)

6 января

  • 17:00 – Всенощное бдение
  • 22:00 – Исповедь
  • 00:00 – Божественная литургия

7 января

  • 9:00 – Поздняя литургия

Дмитриевский храм (пл. Спартака, 10)

6 января

  • 17:00 – Всенощное бдение
  • 00:00 – Божественная Литургия святителя Василия Великого

7 января

  • 9:00 – Поздняя литургия

Храм Николая Чудотворца (пр-т Ленина, 36)

6 января

  • 17:00 – Всенощное бдение
  • 00:00 – Божественная Литургия

7 января

  • 9:00 – Поздняя литургия

Иверский семинарный храм при Барнаульском епархиальном управлении (пер. Ядринцева, 66)

6 января

  • в 17:00 – Всенощное бдение
  • в 22:00 – Исповедь
  • в 00:00 – Божественная Литургия

Знаменский Храм (ул. Большая Олонская, 24 )

6 января

  • 16:00 – Великое повечерие. Утреня.
  • 22:00 – Исповедь
  • 00:00 – Божественная Литургия святителя Василия Великого

7 января

  • 8:30 – Поздняя литургия

Иоанно-Богословская церковь (ул. Шумакова, 25а)

6 января

  • 17:00 – Всенощное бдение
  • 00:00 – Божественная Литургия

7 января

  • 9:00 – Поздняя литургия

Добраться домой можно будет на общественном транспорте. В рождественскую ночь будут ходить трамваи.

Кстати, altapress.ru 7 января опубликует большой фоторепортаж с Божественной литургии в Покровском соборе.

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Взято отсюда
07.01.2024

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