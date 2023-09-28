В Каменской больнице появилось новое оборудование

Во взрослую поликлинику Каменской больницы завезли новый цифровой маммограф.

Современное оборудование обеспечивает высококачественное рентгеновское изображение, необходимое для точной диагностики и выявления патологий даже при высокой плотности молочной железы, отметили в Минздраве Алтайского края.

Новый аппарат закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за 24 миллиона рублей.

В ведомстве напомнили, что маммография – это важнейшее исследование молочных желез для любой женщины. Показаниями для ее проведения являются: скрининговое обследование женщин старше 40 лет, профилактическая проверка женщин, входящих в группу риска развития рака груди, контроль эффективности лечения доброкачественных и злокачественных новообразований в молочной железе и т.п.

Частота проведения маммографического обследования зависит от ряда факторов. Женщинам в возрасте от 35 до 40 лет она выполняется по назначению врача, при отягощенной наследственности либо при выявлении атипических изменений при биопсии с 35 лет – ежегодно, от 40 до 50 лет с профилактической целью 1 раз в два года, старше 50 лет – ежегодно. Чем раньше будет обнаружена опухоль, тем благоприятнее прогноз лечения.

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