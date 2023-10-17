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В Консультативно-диагностическом центре Алтайского края сокращается срок ожидания талонов

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В Консультативно-диагностическом центре Алтайского края сокращается срок ожидания талонов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В 2022 году в Консультативно-диагностическом центре появился лист ожидания. Этот список формируют специалисты из медицинских организаций края. Принцип работы простой: лечащий врач на месте назначает пациенту обследование или визит к узкому специалисту Центра и «бронирует» для него талон. Если талонов нет, то пациент помещается в лист ожидания – «живую очередь» и, когда приходит его время, получает необходимый талон.

«При таком подходе ни пациенту, ни регистраторам местной больницы нет необходимости ежедневно звонить и «ловить» нужный талон, как это было раньше. С нашей стороны руководство Консультативно-диагностического центра видит загрузку специалистов и принимает меры по устранению очередей», – отмечает главный врач КДЦАК Жанна Вахлова.

За последние месяцы удалось сократить очередь на МРТ с 6 недель до 2. Очередь на колоноскопию уменьшилась с 763 до 395 человек, ожидание теперь составляет 3 недели, вместо 4 месяцев. На гастероскопию можно получить талон уже через неделю после записи, очередь на начало октября 348 человек. В настоящее время нет очереди на ЭХО сердца, хотя квартал назад в ней было больше тысячи человек.

Горняк22

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