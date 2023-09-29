В ковидные госпитали Алтайского края поставляли технический кислород вместо медицинского

В Индустриальном районном суде началось рассмотрение дела в отношении руководителей предприятия, поставлявшего технический кислород вместо медицинского в ковидные госпитали Алтайского края. Инкриминируется им сбыт фальсифицированных лекарственных средств на сумму 65 063 367 рублей, что считается крупным размером.

Врачи не знали

Информация о том, что всплыли факты снабжения госпиталей не медицинским, а техническим кислородом, уже появлялась в СМИ.

В суде выступили представители больниц, которые оказывали помощь ковидным пациентам, сообщила «АП» прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Алтайского края Марина Тилилицина. По словам одной из свидетельниц по делу, в стационар доставляло кислород АО «Алтайстройдеталь» на основании заключенных контрактов, в которых указано, что предметом поставки является именно кислород жидкий медицинский, отвечающий требованиям действующего законодательства. Он использовался только для лечения больных.

Потребности в приобретении кислорода жидкого технического никогда не имелось, он не может ни при каких условиях применяться для лечения больных, поскольку не является лекарственным средством.

Оплата поставленного кислорода производилась всегда в безналичной форме за счет средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

Врачам не было известно, что поступивший к ним жидкий кислород является техническим, приобретенным у сторонних производителей. О том, что его лабораторные исследования и очистка не проводились, а документы о качестве сфальсифицированы, узнали гораздо позже.

Врачи считали, что, поскольку АО имеет лицензию на производство медицинского кислорода, то поставляет именно его.

Несомненный вред

По мнению следствия, поставщики решили обогатиться, воспользовавшись ситуацией, ведь потребность в кислороде в период пандемии была высокой. Сами фигуранты дела признают, что стали подменять в какой-то момент медицинский кислород техническим, так как не справлялись с объемом заявок. Считали, что лучше уж поставить хоть какой-то кислород, чем вообще никакого.

Якобы, они не преследовали цели обогащения и получения прибыли, а хотели лишь обеспечить бесперебойное снабжение больниц кислородом, при этом заботились и о том, чтобы документы были оформлены надлежащим образом.

Следствие считает, что руководителям АО было достоверно известно: технический кислород не включается в государственный реестр лекарственных средств, не предназначен для применения в медицинских целях. Они были осведомлены, что технический кислород значительно дешевле медицинского.

Было им также известно, что сбыт фальсифицированных лекарственных средств на территории РФ запрещен. Нарушение закона в этой сфере влечет ответственность.

Технический кислород для поставки в медицинские учреждения АО приобретало у разных производителей. Параллельно поставлялся медицинский кислород собственного производства, который соответствовал по качеству всем требованиям. Случались поставки технического кислорода автомобилями АО из Новосибирска, Томска, Новокузнецка в больницы края.

Что касается «пользы» для пациентов при применении технического кислорода вместо медицинского, то она более чем сомнительна.

По словам экспертов, медицинский кислород имеет жесткие требования к химическому составу. Технический кислород не применяется для лечения в силу наличия в его составе примесей (водород, ацетилен, озон, газы-окислители, водорастворимые кислоты и щелочи). Он может вызвать различные осложнения для организма. При этом дифференцировать причину возникшего у пациента осложнения, вызванного техническим кислородом, невозможно. Наличие названных примесей в составе применяемого для лечения больных кислорода может негативно влиять не только на процесс лечения, но и общее состояние пациента, и нанести вред его здоровью и даже жизни.

Выявить в организме пациента наличие следов как медицинского, так и технического кислорода невозможно, ведь у каждого пациента свой уровень метаболизма.

Случаи, когда таким же образом медицинский кислород подменяли техническим, во время пандемии фиксировались и в других регионах. Например, в Перми был уже вынесен приговор по аналогичному уголовному делу. Два бизнесмена получили условные сроки. Но прокуратура обжаловала приговор как слишком мягкий.

Чем завершится процесс по делу руководителей АО «Алтайстройдеталь» в Алтайском крае, «АП» сообщит своим читателям.

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