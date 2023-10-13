В медицинских организациях Алтайского края будет внедрены новые проекты

10 и 11 октября руководители и экономисты 30-ти медицинских учреждений края защитили итоговые проектные работы и получили удостоверения о повышения квалификации по программе «Управленческие компетенции в сфере здравоохранения». Это был первый опыт обучения

За более чем 500 часов обучения слушатели изучили финансовое моделирование и оценку проектов в здравоохранении. Кроме того, в программу курса вошли общие для всех дисциплины: «Проектная деятельность», «Менеджмент в здравоохранении» и «Экономические аспекты деятельности в сфере здравоохранения и их правовое регулирование».

Спикерами и наставниками выступили преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС и эксперты-практики из Министерства здравоохранения Алтайского края. Программу повышения квалификации создали по специальному запросу регионального Минздрава.

Перед началом защиты итоговых проектов слушателей приветствовал врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. В качестве председателя итоговой аттестационной комиссии выступил главный врач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи №2 Александр Берестенников.

Проекты были посвящены современным технологиям в медицине, оптимизации качества медицинской помощи, созданию службы сопровождения пациентов, совершенствованию механизма повышения охвата и качества диспансеризации населения, разработке моделей организации оказания медпомощи в удаленных районах, управлению медицинскими запасами, межмуниципальному взаимодействию медицинских организаций в условиях кадрового дефицита и др.

Министерство здравоохранения Алтайского края отметило три значимых проекта, которые будут взяты для дальнейшей реализации в медицинских учреждениях региона.

• «Оптимизация качества и повышение безопасности медицинских работников выездных бригад СМП путем внедрения в работу индивидуальных носимых видеорегистраторов» (авторы: Евгений Зулинский, и.о. главного врача Станции скорой медицинской помощи города Барнаула; Юрий Красноштанов, главный врач Станция скорой медицинской помощи города Рубцовска; Наталья Малышева, экономист по финансовой работе Городской поликлиники № 14 города Барнаула).

• «Новая модель организации работы поликлиники Ребрихинская ЦРБ» (авторы: Егор Ивлев, главный врач Мамонтовской ЦРБ; Светлана Ковылина, и.о. главного врача Ребрихинской ЦРБ; Оксана Пискун, заместитель главного врача по экономическим вопросам Детской городской больницы № 1 города Барнаула).

• «Создание службы сопровождения пациентов на базе Кытмановской ЦРБ» (авторы: Денис Коцуба, и.о. главного врача Троицкой ЦРБ; Маргарита Трейер, главный врач Кытмановской ЦРБ; Марина Долидович, заместитель главного врача по экономическим вопросам Детской городской поликлиники № 3 города Барнаула).

Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС Наталья Гончарова поздравила участников проекта с успешным окончание: «Во время обучения вам нужно было периодически «выключаться» из своей операционной деятельности и погружаться в проектное мышление. Мы все учимся не сопротивляться новым идеям, а принимать их. Надеюсь, что этот опыт был для вас действительно полезен, и вы сможете в своих трудовых коллективах внедрять такой же тип мышления, чтобы развиваться и быть открытым новому».

«Я хочу особое пожелание сказать главным врачам – найдите в своих организациях таких людей, которые будут задавать вам разные, порой неприятные вопросы. Нужно, чтобы вы научились отвечать на них, и тогда вы поймете, где находятся слабые места и чего вы хотите достичь. Чем больше вопросов, тем тщательнее вы в них вникаете и скрупулёзнее разбираетесь в проблеме», – отметила заведующий кафедрой экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС Елена Лукина.

Слушатели поделились своим впечатлениями от обучения по программе повышения квалификации.

«Обучение очень продуктивное, интересное, информативное, необычное, с современным нестандартным подходом. Хотелось бы, чтобы этот выпуск был далеко не последним. Это очень полезно для молодых врачей и экономистов.

Мне обучение запомнилось работой в команде. Мы узнали много новых экономических и психологических аспектов для дальнейшей трудовой деятельности. Очень полезно, что в качестве спикеров у нас выступали представители разных сфер, в том числе конфликтологии и социологии.

Несколько проектов, которые отметил региональный Минздрав, можно внедрять в учреждениях уже сейчас. И мы будем стараться претворить их в жизнь!», – сказал Денис Коцуба, и.о. главного врача Троицкой ЦРБ.

«Мы все, наверное, привыкли обучаться в другом формате, но здесь информация подавалась настолько понятно и интересно, что нельзя было не взять от этого обучения все возможное. Это колоссальный опыт!

После обучения я многое взяла на вооружение: приемы грамотного взаимодействия с людьми, методы управления, в том числе психологические. Очень важно, что обучение позволило главным врачам края узнать друг друга, чтобы перенимать методы работы и становиться лучше. Теперь мы все общаемся – и это тоже очень ценный и хороший результат!», – поделилась Светлана Ковылина, и.о. главного врача Ребрихинской ЦРБ.

Горняк22



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