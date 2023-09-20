В Минздраве обсудили повышение роли пациентов в безопасном оказании медицинской помощи - ГОРНЯК22

Сегодня, 19 сентября, в Министерстве здравоохранения Алтайского края состоялся круглый стол на тему «Повышение роли пациентов в безопасном оказании медицинской помощи». В нем приняли участие: председатель комитета по здравоохранению АКЗС Владимир Лещенко, председатель Общественного Совета при министерстве Владимир Трешутин, заместитель директора ТФОМС Алтайского края Людмила Жданова, председатель Совета общественных организаций Росздравнадзора Алтайского края, член общественной организации «Народный фронт за Россию в Алтайском крае» Николай Якушев, специалисты Минздрава, представители медицинских организаций, общественные деятели. Мероприятие открыл заместитель министра Виталий Лазарев.

«Безопасность пациента находится на особом контроле в каждой медицинской организации края. Медицинские работники делают все возможное, чтобы получение помощи было безопасным и не имело нежелательных последствий», – подчеркнул Виталий Сергеевич.

С докладом о значении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в обеспечении прав граждан на получение медицинской помощи надлежащего качества выступила заместитель руководителя федеральной службы ТО Росздравнадзора по Алтайскому краю Инна Москвитина.

Начальник сектора по работе с обращениями граждан Минздрава Алтайского края Ольга Сёмина рассказала о профилактике нежелательных событий через риск-ориентированный подход и о пациентоцентричности в работе с обращениями граждан. Начальник сектора контроля качества Ольга Хромушина проинформировала о значении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в обеспечении прав граждан на получение медицинской помощи надлежащего качества (профилактика падений в МО). С вопросом о профилактике падений также выступила заведующая отделом контроля качества медицинской помощи КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Татьяна Шаляпина. Она рассказала собравшимся о том, как в Краевой клинической больнице организована работа по оценке степени угрозы падений и их профилактике.

С докладами выступили также заведующая поликлиникой Алтайского краевого онкологического диспансера Татьяна Синкина, заместитель начальника отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Минздрава Алтайского края Светлана Попова и заместитель директора исследовательской компании «АСИ» Татьяна Костенко.

Отметим, что 17 сентября отмечался Всемирный день безопасности пациентов. Он прошел под лозунгом «Повышение роли пациентов в безопасном оказании медицинской помощи». Все 150 медицинских организаций края приняли участие в мероприятиях, посвященных этой дате.