В Москве начали выпускать уникальный препарат для лечения онкологии

В Москве разработали уникальный препарат для лечения онкологии с помощью света. По словам эксперта, его эффективность может на определенных стадиях доходит до 90–100%.

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, в Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света.

После введения препарата пациенту он накапливается в опухолевых клетках, после чего активируется светодиодным или лазерным излучением. В результате новообразование разрушается. На ранних стадиях заболевания это лекарство поможет избежать хирургических вмешательств.

Данная разработка не имеет зарубежных аналогов. Планируется выпускать до 40 тыс. флаконов/

Как заявил РИА Новости врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России Игорь Погребняков, эффективность нового препарата может на определенных стадиях доходить до 90–100%.

По его словам, препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи.

Единственное противопоказание — порфириновая болезнь, которая редко встречается в России.

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