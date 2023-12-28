В Народном фронте поставили Бийску тройку по благоустройству

Московская комиссия выявила недочеты во дворах и парках, отремонтированных в Бийске в прошлые годы

Светлана Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, побывала во многих городах России. Визит ее повсеместно оставляет неизгладимое впечатление. Недаром про ее инспектирование говорят, что проходит оно «по-лютому». В выражениях эксперт Народного фронта не стесняется, скидок на чины и должности не делает, замечания высказывает громко, устранять недочеты требует быстро.

Светлана Калинина. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

«БР» освещал ход визита в Бийск делегации Центрального штаба Народного фронта. Замечания были высказаны и к паркам, отремонтированным в прошлые годы, и ко дворам. Основная претензия: делать надо для людей, а пока получается только «для галочки».

В новых дворах не предусматривают парковки и карманы для транспорта, зато повторяют проекты, которые застройщики готовили еще 60-70 лет назад. Понятно, что под тот образ жизни, который бийчане ведут сегодня, они почти не применимы.

Машины есть практически в каждой семье, а то и не по одной. А вот места под них во дворах нет. Вот и ставят автомобилисты транспорт на давно выкатанные колесами клумбы и газоны, которые при ремонте все равно ограждают высокими бордюрами.

– Минстрой уже замучился говорить вам. Да, 70 лет назад строили так. А сейчас есть возможность сделать как надо. Я ни на одном дворе не хочу слышать, что ремонт ведется «в рамках прежнего проектного решения». Вы их должны менять под сегодняшний день, ограничений нет, – напоминает Светлана Калинина. – У вас люди на газоне паркуются. Я могу пригласить гаишников и «нагреть» этих автомобилистов. Но они при чем, если вы им ничего взамен не сделали?

Двор на Льнокомбинате. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Представители администрации Бийска поясняют: проект, по которому ремонтируют дворы, утверждают сами жители при участии управляющей компании. После этого документация проходит оценку экспертного центра. А дальше на место выходят дорожники. У комиссии Народного фронта тут же возник вопрос: а почему из этой цепочки выпадает такое звено, как городская администрация?

– Домком может быть кем угодно: полицейским, врачом. А должен быть привлечен специалист. Специалисты должны быть в администрации, потому что заказчиком всех работ по госпрограммам является именно администрация, – говорит Светлана Калинина. – Так помогите им сделать правильные инженерные решения. Почему у вас заезд по сути на парковку огражден бордюром, а клумба, с которой после дождя вся грязь стекает на дорогу, – нет? Тут же никаких вложений не надо. Просто голову включить и переложить бордюр. У вас так города не будут чистыми города никогда. От слова совсем.

Во время осмотра дворов выявились и другие коммунальные проблемы. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Отдельно проговорили про безопасность пешеходов. Проезды у жилых домов Светлана Калинина назвала крайне узкими. И если машина здесь еще проходит, то встретившимся на ее пути пешеходам ничего не остается, как уходить в лучшем случае на клумбу.

– Можно расширить проезд на 70 сантиметров и выделить пешеходную зону. Закон это не запрещает. Может быть, лучше сделать за год меньше, но обдуманно? – говорит Светлана Калинина.

Визит членов Центрального штаба Народного фронта в Бийск. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

От новых проездов эксперт Народного фронта переходит к старым проблемам. Асфальт у дома тянется вдоль зарослей бурьяна. Вопрос «Почему траву не косят?» переходит в обсуждение на месте кто за что в Бийске отвечает. В управлении ЖКХ уверены: следить, чтобы подобных зарослей в человеческий рост не было у домов, должны сами собственники жилья. Но специалисты Народного фронта поясняют: если в реестре земельный участок не относится к дому, отвечает за эти заросли муниципалитет. На наведение порядка городу дали неделю.

«Досталось» и паркам. Лавки не закреплены, амортизирующее покрытие из резиновой крошки тоньше требуемого, а часть элементов из недавно сданного в эксплуатацию парка на Льнокомбинате и вовсе пропало. На вопрос «Куда?», обслуживающие организации лишь пожимают плечами: «Воруют».

– Ведь знали, что я приеду, и даже при этом не смогли обеспечить сохранность. Значит, это кража. И так будет до тех пор, пока не будут возбуждать дела о халатном отношении к государственной собственности, – обращается к прокурорским работникам Светлана Калинина.

Рядом с парком — стадион. На нем — незакрепленные футбольные ворота. Примерно такие же всего неделю назад упали на подростка в Алтайском. Парень погиб.

Резиновое покрытие должно быть не менее 4,5 см толщиной. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

На каждом из посещенных парков московский эксперт нашла нарушения. Одна их самых частых претензий — к специальному покрытию спортивных площадок. Везде оно толщиной около 1 см, в то время как по нормативам должно быть от 4,5 см до 6 см.

– Иначе это просто «для красоты», – поясняет Светлана Калинина. – На такую спрыгнешь – то же самое, что на асфальт. Позвоночник рассыпается. У вас его делают, потому что это модно, а оно должно еще свое функцию выполнять — быть противоударным.

Возникли претензии и к плитке на обновленных парках. Так, на площади 9 Января покрытие уже начало «тонуть». Это означает, что в этих местах будет скапливаться вода, и так весь бульвар просто «поведет», если вовремя не приподнять плитку.

– Исправим, – коротко рапортуют местные чиновники.

Инспертор была удивлена, что благоустройство парка за ГДК обошлось в 30 млн руб. Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Строящиеся парки за «Ривьерой» и за ГДК московский эксперт похвалила, но отметила, что не видит в планах туалеты для посетителей. А для каждого из подобных объектов их должно быть минимум два.

К доводам, что гости смогут пройти в ТРЦ или Дворец культуры, Светлана Калинина отнеслась со скепсисом, ведь если в торговом центре проблем не возникнет, то в ГДК таким посетителям, пришедшим отнюдь не за прекрасным, а исключительно в «М» или «Ж», будут не очень-то рады. Так что в этом парке еще рассмотрят вариант установки биотуалетов.

Водняновская площадка. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Решить тот же вопрос пообещали и на Водяновской площадке. Для посетителей здесь он когда-то был, но на него звучало столько нареканий, что муниципалитет проблему решил радикально — просто убрал кабинку. Теперь должны вернуть.

А вот в скейт-парке быстро проблему не исправить. Народный фронт выступил за закрытие площадки, пока здесь не появится другое, безопасное покрытие для роллеров.

В целом визит Светланы Калининой в Бийск был хоть и быстрым, но ярким. Она проехала от Льнокомбината до Треста. Замечаний сделала много, а вот ответов, когда и как все будет исправлено, почти не услышала. Представители администрации вообще в этот день больше молчали и слушали, чем говорили. По завершении инспектирования представитель Центрального штаба Народного фронта поставила бийским чиновникам оценку за содержание города.

– Пока только тройка, – говорит Светлана Калинина. – Работы вроде бы и ведутся, но содержание того, что уже есть, не принято в принципе. Есть отговорки, а их быть не должно. Нужны не дополнительные деньги, а организация работы. Город — это не только площадки и скверы. Это то, как он в общем содержится. А значит, и трава должна быть скошена, и старые советские горки, на которых дети режут пальцы, должны быть заменены на современные. Не хватает культуры горожан? Выводите школьников на субботники. Пусть на уроках труда красят лавочки. Тогда к чужому труду они сами будут относиться с уважением. Иначе я-то уеду в Москву, у меня там все хорошо. А у вас все так и останется, как было. Да, я говорю в резком тоне, и знаю, что признавать свои ошибки на камеру непросто. Но у каждого из нас свои обязательства. Для муниципалитетов все давно прописано. Все инструкции составлены людьми с опытом. Главам надо просто положить их перед собой на листочке и исполнять.

Визит членов Центрального штаба Народного фронта в Бийск. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

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Взято отсюда