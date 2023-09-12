ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Жители Сахалина напуганы видеороликом с пожирающим человека медведем
Новости Алтай
В Алтайском крае ревнивый постоялец реабилитационного центра зарезал мужчину
Новости Алтай
Горняк22: Ты держись там, а мы пошли: боец ВСУ Зиновик рассказал о четырехдневном ожидании плена
Новости Алтай
Горняк22: Зеленский получил ужасающее предупреждение от России
Новости Алтай
Горняк22: Селфи с печальным итогом в Алтайском крае
Новости Алтай
Горняк22: Дети, поступающие на обучение в школы России,обязаны знать русский язык. Это касается детей мигрантов

Коллекция категорий

Бизнес104 News
Здоровье114 News
Новости Алтай843 News
Новости Горняк165 News
Образование114 News
Общество207 News
Объявления75 News
Политика169 News
Спорт142 News
Платим за интересные новости!
объявления

В нашей специальности лучше учиться на чужих ошибках

ГОРНЯК2201 mins

В текущем году в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи пришли несколько молодых специалистов. Один из них – врач-хирург первого хирургического отделения Евгений Розинг.

Евгений Николаевич начал свой путь в практической медицине как медбрат в приемном отделении больницы. В 2021 году он закончил АГМУ и выбрал хирургический профиль. Во время ординатуры параллельно работал медбратом в приемном отделении больницы.

«В больницу скорой медицинской помощи в экстренном порядке поступают пациенты с различной патологией. Решения тоже приходится принимать экстренно, и это дает колоссальный опыт», – делится молодой врач.

Первая операция, которую Евгений Николаевич выполнил самостоятельно, была аппендэктомия. Он признает, что несмотря на простоту базового для любого хирурга вмешательства и опыт ассистирования, ему было очень непросто. Но страх перебороло осознание того, что от его действий зависит жизнь человека. На данный момент Евгений Николаевич выполняет эндоскопические операции на органах брюшной полости и подходит к следующему этапу хирургического искусства – проведению операций открытым доступом.

Евгений Николаевич отмечается, что очень важна помощь наставника и опытных коллег. В течение двух лет ординатуры и в настоящее время с молодым специалистом делится своим профессиональным опытом врач-хирург Татьяна Евгеньевна Кузьмина, которая около 20 лет работает в отделении.

«Наставник для меня – это человек, который не выполняет за тебя твою работу, а подсказывает, поддерживает, помогает в принятии верного решения, но это решение ты принимаешь сам. В этом плане мне очень повезло с наставником. Татьяна Евгеньевна дает необходимую свободу действий, и при этом все сложные решения я всегда обсуждаю с ней. Для этого и нужны старшие коллеги, наставники, которые уже совершили свои ошибки и научились их избегать. В нашей специальности лучше учиться на чужих ошибках», – рассказывает Евгений Николаевич.

В свободное время молодой врач находит время для своих хобби. Одно из его любимых занятий – веб-программирование. В настоящее время он также осваивает графический дизайн. Однако, Евгений Николаевич видит свое будущее именно в медицине. Он верит, что работа врача должна быть его основным предназначением, а хобби – просто увлечением.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News