В текущем году в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи пришли несколько молодых специалистов. Один из них – врач-хирург первого хирургического отделения Евгений Розинг.

Евгений Николаевич начал свой путь в практической медицине как медбрат в приемном отделении больницы. В 2021 году он закончил АГМУ и выбрал хирургический профиль. Во время ординатуры параллельно работал медбратом в приемном отделении больницы.

«В больницу скорой медицинской помощи в экстренном порядке поступают пациенты с различной патологией. Решения тоже приходится принимать экстренно, и это дает колоссальный опыт», – делится молодой врач.

Первая операция, которую Евгений Николаевич выполнил самостоятельно, была аппендэктомия. Он признает, что несмотря на простоту базового для любого хирурга вмешательства и опыт ассистирования, ему было очень непросто. Но страх перебороло осознание того, что от его действий зависит жизнь человека. На данный момент Евгений Николаевич выполняет эндоскопические операции на органах брюшной полости и подходит к следующему этапу хирургического искусства – проведению операций открытым доступом.

Евгений Николаевич отмечается, что очень важна помощь наставника и опытных коллег. В течение двух лет ординатуры и в настоящее время с молодым специалистом делится своим профессиональным опытом врач-хирург Татьяна Евгеньевна Кузьмина, которая около 20 лет работает в отделении.

«Наставник для меня – это человек, который не выполняет за тебя твою работу, а подсказывает, поддерживает, помогает в принятии верного решения, но это решение ты принимаешь сам. В этом плане мне очень повезло с наставником. Татьяна Евгеньевна дает необходимую свободу действий, и при этом все сложные решения я всегда обсуждаю с ней. Для этого и нужны старшие коллеги, наставники, которые уже совершили свои ошибки и научились их избегать. В нашей специальности лучше учиться на чужих ошибках», – рассказывает Евгений Николаевич.

В свободное время молодой врач находит время для своих хобби. Одно из его любимых занятий – веб-программирование. В настоящее время он также осваивает графический дизайн. Однако, Евгений Николаевич видит свое будущее именно в медицине. Он верит, что работа врача должна быть его основным предназначением, а хобби – просто увлечением.