В Новоалтайске пожарные спасли людей из горящего многоквартирного дома

Пожар случился в одной из квартир.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Звенья газодымозащитной службы в Новоалтайске спали людей при пожаре в 9-этажном доме, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Огонь охватил 20 квадратных метров в квартире на 4 этаже, самостоятельно из дома эвакуировались 20 человек, ещё 10 человек были эвакуированы при помощи спасателей.

Возгорание оперативно удалось ликвидировать, на месте происшествия работали 14 человек личного состава и две автоцистерны.

Причины случившегося устанавливаются.

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