ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
⚠️ Не переходите по ссылкам!ТАК ДЕЙСТВУЮТ МОШЕННИКИ!
Здоровье
Новости Алтай
В Новосибирске открыли первый вытрезвитель.Концепцию разработал департамент по социальной политике мэрии города.
Новости Горняк
Глава администрации района Глазунова Галина Петровна опубликовала в своем телеграмм новость
Новости Алтай
Дерево рухнуло на 4-летнего ребенка в детском саду в Бийске
Новости Алтай
В Москве обезглавили выпускника алтайского медицинского университета
Новости Алтай
Севастополь ночью подвергся ракетной атаке – начался крупный пожар

Коллекция категорий

Бизнес104 News
Здоровье116 News
Новости Алтай861 News
Новости Горняк168 News
Образование114 News
Общество207 News
Объявления75 News
Политика169 News
Спорт142 News
Платим за интересные новости!
объявления

В Новосибирске открыли первый вытрезвитель.Концепцию разработал департамент по социальной политике мэрии города.

ГОРНЯК2201 mins
В Новосибирске открыли первый вытрезвитель. Концепцию разработал департамент по социальной политике мэрии города. Опытный фельдшер – измеряет давление, температуру, осматривает кожу, тестирует на алкоголь, наркотики. С привычным вытрезвителем - ничего общего. Санитары даже помогают переодеться в чистую пижаму или халат. В каждой из трёх комнат - четыре кровати. Тёплая чистая постель. Медикаменты не предлагают. А вот воду – пожалуйста. Токсины выводят только так. Обратиться может любой. Такой центр в Новосибирске первый. В России ещё 11 лет назад отказались от вытрезвителей. Возродить систему в нашем регионе, решили год назад. Условия пребывания людей полностью пересмотрели. Работает центр круглосуточно. Помощь оказывают бесплатно. Когда клиент приходит в себя, обязательно проводят профилактическую беседу. Такой центр – пока проект пилотный. Работает на все районы Новосибирска. Но в планах специалистов проанализировать процесс. И только потом масштабировать на весть регион.

Опытный фельдшер – измеряет давление, температуру, осматривает кожу, тестирует на алкоголь, наркотики. С привычным вытрезвителем – ничего общего. Санитары даже помогают переодеться в чистую пижаму или халат.

В каждой из трёх комнат – четыре кровати. Тёплая чистая постель. Медикаменты не предлагают. А вот воду – пожалуйста. Токсины выводят только так. Обратиться может любой.

Такой центр в Новосибирске первый. В России ещё 11 лет назад отказались от вытрезвителей. Возродить систему в нашем регионе, решили год назад. Условия пребывания людей полностью пересмотрели. Работает центр круглосуточно. Помощь оказывают бесплатно. Когда клиент приходит в себя, обязательно проводят профилактическую беседу.

Такой центр – пока проект пилотный. Работает на все районы Новосибирска. Но в планах специалистов проанализировать процесс. И только потом масштабировать на весть регион.

Related News