В Новосибирске открыли первый вытрезвитель.Концепцию разработал департамент по социальной политике мэрии города.

Опытный фельдшер – измеряет давление, температуру, осматривает кожу, тестирует на алкоголь, наркотики. С привычным вытрезвителем – ничего общего. Санитары даже помогают переодеться в чистую пижаму или халат.

В каждой из трёх комнат – четыре кровати. Тёплая чистая постель. Медикаменты не предлагают. А вот воду – пожалуйста. Токсины выводят только так. Обратиться может любой.

Такой центр в Новосибирске первый. В России ещё 11 лет назад отказались от вытрезвителей. Возродить систему в нашем регионе, решили год назад. Условия пребывания людей полностью пересмотрели. Работает центр круглосуточно. Помощь оказывают бесплатно. Когда клиент приходит в себя, обязательно проводят профилактическую беседу.

Такой центр – пока проект пилотный. Работает на все районы Новосибирска. Но в планах специалистов проанализировать процесс. И только потом масштабировать на весть регион.