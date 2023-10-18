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В октябрьском номере газеты “Мы и здоровье” два материала о нашей больнице

редактор ГОРНЯК2201 минуты

50 лет экспресс-лаборатория Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи

  Экспресс-лаборатория Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в октябре отмечает своё 50-летие. Она является первой в своём роде в Алтайском крае и расположена в стенах старейшей больницы региона. Экспресс-лаборатория была основана в 1973 году и является структурным подразделением отделения анестезиологии и реанимации стационара.

  Значимость работы экспресс-лаборатории в реанимационном отделении трудно переоценить. Своё название «экспресс» лаборатория в полной мере оправдывает: ежедневно и круглосуточно сотрудники лаборатории выполняют исследования жизненно важных показателей пациентов, которые поступают в нашу больницу в критических состояниях.

Заведует лабораторией  Светлана Карповна Залогина . Она рассказывает о работе лаборатории:

– Все исследования у нас проводятся оперативно, так как на направлениях всегда есть пометка ‘cito!'”. И первые результаты исследований врач получает именно из экспресс-лаборатории. Мы работаем в одной команде с врачами – реаниматологами-анестезиологами, с медицинскими сестрами отделения и являемся неотъемлемой частью звена в постановке диагноза и дальнейшем лечении тяжелых пациентов больницы: будь то биоматериал пациента из операционной, поста реанимационного отделения или любого другого отделения больницы.

  Данные экспресс-лаборатории позволяют врачам следить за изменением состояния пациента и оперативно принимать необходимые меры по коррекции проводимого лечения.

  Поздравляем сотрудников экспресс-лаборатории отделения анестезиологии и реанимации Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи с полувековым юбилеем! Вы делаете невероятно важную работу, помогая в спасении жизни пациентов!

Читать статьи в газете “Мы и здоровье” , стр.22-24, фоторепортаж на последней странице

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