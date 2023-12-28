В ОНФ намерены добиться закрытия скейт-парка Водяновской площадки в Бийске

Оборудование для детей и подростков в отремонтированном парке Строителей московские эксперты признали опасным

Бийск посетили эксперты центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Во главе со Светланой Калининой, координатором Центра мониторинга благоустройства городской среды, они проверили, в каком состоянии находятся дворы и парки, отремонтированные в Бийске в прежние годы.

Так, во дворах на Льнокомбинате эксперты выявили многочисленные нарушения, в том числе касающиеся безопасности детей. А вот одну из площадок парка Строителей представители ОНФ и вовсе намерены закрыть.

Речь идет о скейт-парке – самой «громкой» площадке. Здесь стоит настоящий грохот. Все потому, что в качестве материала для рамп – снарядов в виде четверги круга, на которые заезжают скейтеры и, взмывая с которых вверх, выполняют различные кульбиты, – почему-то выбрали нержавейку.

Водяновская площадка Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Для людей со стороны, далеких от понимания, как должны выглядеть скейт-парки, в этом, наверное, нет ничего необычного. Примерно такое же покрытие было у советских горок во дворах. Но то, что этот материал не подходит для рамп, эксперты увидели сразу.

Ребятня и подростки – завсегдатаи этой площади – на самокатах и со скейтами окружают Светлану Калинину. Именно у них общественница и интересуется: ну, как катается по металлу? Ответ один: плохо.

Молодые скейтеры объясняют: у хороших рамп покрытие должно быть другое, нескользящее. А то, что установлено в Бийске, – просто гладкая оцинковка. Прошел дождь – и скейты или самокаты просто «поскальзываются» на ней. Чуть похолодало – то же самое.

– Это потому, что для подобных конструкций должны использовать материал, напоминающий фанеру, который обрабатывается водоотталкивающим лаком. Такая поверхность не скользит и дополнительно не амортизирует, – говорит Светлана Калинина.

Водяновская площадка Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Увидев, что перед ними человек, разбирающийся в том, как должны выглядеть скейт-парки, дети и подростки ведут общественницу дальше.

– Вот видите, площадка небольшая, – паренек с самокатом показывает рампу, верхняя точка которой – небольшой «балкон» для остановки и разворота скейтеров. – Мы сюда выезжаем. Тут бы развернуться, но места нет: самокатами или досками бьемся об ограждение.

Светлана Калинина поясняет: верхняя площадка должна быть шириной в 1,5-1,8 метра, а наша бийская – хорошо, если шириной хотя бы метр.

Водяновская площадка Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Дальше – небольшой трамплин. Тут на самокатах катаются совсем дети. Раз – заедут, раз – упадут. Проблема в том, что металл плохо прикреплен к полу, из-за этого между напольным покрытием и трамплином образуется зазор. В итоге колесо просто бьется о металл. Это оборачивается падениями.

Кроме того у проверяющих возник вопрос: что вообще маленькие дети делают на площадке, где кругом все носятся на самокатах и скейтах. Табличку, предупреждающую, что дети до семи лет должны быть здесь только с родителями, поблизости не нашли, как и взрослых, которые бы показали ребятам основы безопасного маневрирования на скейтах.

– У вас же рядом есть школы. Дополнительное образование никто не отменял. Пусть учитель физкультуры приходит сюда хотя бы на час и объясняет детям, как правильно заезжать на рампы или соскакивать с доски, – говорит Светлана Калинина.

Скейт-площадка в парке Строителей Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

На то, чтобы найти кадры, теперь время есть.

– На совещании в Барнауле мы будем подводить итоги проверки. Я поставлю вопрос о закрытии этого скейт-парка, – говорит Светлана Калинина. – Оборудование надо менять.

В целом во время визита в Бийск московские эксперты много внимания уделили именно детской безопасности. Причем это касалось требований как к современному оборудованию, так и к тому, что стоит во дворах десятилетиями.

Водяновская площадка Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Такую требовательность Светлана Калинина поясняет цифрами. За лето 2021 года произошло около 1,3 тыс. происшествий с детьми – как с получением серьезных травм, так и со смертельным исходом. Каждый день в России погибает один-два ребенка. Нередко причиной становятся горки, карусели и качели.

– Я всегда говорю: у нас нет запасных детей. Мы не должны допускать, чтобы они вот на таком оборудовании ломали шеи и отрезали пальцы, – поясняет Светлана Калинина. – Поэтому да, мы в резком тоне будем говорить и с администрацией, и с надзорными органами. В этом парке, как выяснилось, дети уже получили переломы. Мы что, будет дожидаться чьей-то смерти?

Напомним, Водяновская площадка, как в народе называют парк Строителей, был обновлен в 2021 году. Почти за 16 млн руб. здесь полностью заменили игровое оборудование.

На Водяновской площадке Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Муниципалитет принял у подрядчика обновленный комплекс, сославшись на то, что чиновники проверили документы, паспорта и сертификаты на оборудование. Теперь пройти проверку – как скоро удастся исправить все выявленные недочеты – предстоит самим чиновникам и подрядчику.

Отметим, что в пятницу, на следующий день после визита московской делегации ОНФ, скейт-парк Водяновской площадки пока открыт.

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Взято отсюда