В Первомайском районе пожарные спасли человека

Огонь охватил первый этаж многоэтажного жилого дома.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Первомайском районе при пожаре сотрудники МЧС провели успешную эвакуацию людей, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров, в тушении было задействовано 9 человек личного состава, 2 автоцистерны и автолестница.

По лестничным пролётам из горящего дома было выведено 7 человек.

Причины случившегося устанавливаются.

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