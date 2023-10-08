В Первомайском районе пожарные спасли человека
Огонь охватил первый этаж многоэтажного жилого дома.
Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Первомайском районе при пожаре сотрудники МЧС провели успешную эвакуацию людей, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Площадь пожара составила 5 квадратных метров, в тушении было задействовано 9 человек личного состава, 2 автоцистерны и автолестница.
По лестничным пролётам из горящего дома было выведено 7 человек.
Причины случившегося устанавливаются.