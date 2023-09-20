В поликлиниках продолжается вакцинация против гриппа - ГОРНЯК22

В поликлиниках продолжается вакцинация против гриппа
Напомним, с 14 августа 2023 года в Алтайском крае началась очередная предсезонная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа.
Как правило, осенью наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно обезопасить себя и своих близких и пройти вакцинацию от гриппа. Необходимо сделать это как можно раньше, чтобы успел сформироваться иммунитет.
Уважаемые пациенты!
В поликлиниках продолжается вакцинация против гриппа.
О расписании прививочного кабинета, наличии вакцины и записи на вакцинацию можно уточнить по телефону:
Поликлиника №1 (ул. Кулагина,10) 56-96-26