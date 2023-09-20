Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

В поликлиниках продолжается вакцинация против гриппа - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Здоровье
В Борзовой Заимке водитель насмерть сбил семилетнюю девочку и сбежал. Фото и видео. Мужчина задержан.
Новости Алтай
Новый гимн Рубцовска прозвучал на сцене Драмтеатра. 
Новости Алтай
СВО
Барнаулец пытался отравить мобилизованных
Новости Горняк
Курятина в Алтайском крае бешено подорожала и становится дефицитом
Здоровье
Новости Алтай
Алтайский край, возглавлявший рейтинг по ожирению, оказался в лидерах по ЗОЖ
Бизнес
Новости Горняк
В Алтайском крае вынесен приговор за пособничество в контрабанде леса

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье164 News
Новости Алтай988 News
Новости Горняк219 News
Образование130 News
Общество278 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!
объявления

В поликлиниках продолжается вакцинация против гриппа

ГОРНЯК2201 mins

Напомним, с 14 августа 2023 года в Алтайском крае началась очередная предсезонная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа.

Как правило, осенью наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно обезопасить себя и своих близких и пройти вакцинацию от гриппа. Необходимо сделать это как можно раньше, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Уважаемые пациенты!

В поликлиниках продолжается вакцинация против гриппа.

О расписании прививочного кабинета, наличии вакцины и записи на вакцинацию можно уточнить по телефону:

Поликлиника №1 (ул. Кулагина,10) 56-96-26

Добавить комментарий

Похожие новости