В поликлиниках продолжается вакцинация против гриппа - ГОРНЯК22

Напомним, с 14 августа 2023 года в Алтайском крае началась очередная предсезонная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа.

Как правило, осенью наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно обезопасить себя и своих близких и пройти вакцинацию от гриппа. Необходимо сделать это как можно раньше, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Уважаемые пациенты!

В поликлиниках продолжается вакцинация против гриппа.

О расписании прививочного кабинета, наличии вакцины и записи на вакцинацию можно уточнить по телефону:

Поликлиника №1 (ул. Кулагина,10) 56-96-26