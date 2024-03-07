В преддверии Международного женского дня фотокорреспондент altapress.ru запечатлел барнаульских девушек. Фото

Фотокорреспондент altapress.ru Дмитрий Лямзин 7 марта поймал барнаульских девушек в объектив. Некоторые красавицы уже с цветами.

Девушки на улицах Барнаула. 8 марта 2024 год.

До праздника еще день, но у девушек уже сейчас не отбоя от поздравлений, цветов и подарков. Среди барнаульских красавиц — студентки АлтГУ, которые и попозировали перед фотокамерой между парами.

А вот какой фоторепортаж с красавицами Дмитрий Лямзин сделал в 2023 году. Кстати, почти на том же месте.

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Взято отсюда

07.03.2024