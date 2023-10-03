В Ребрихинском районе после длительного перерыва возобновил работу ФАП

В селе Шумилиха Ребрихинского района после двухлетнего перерыва заработал фельдшерско-акушерский пункт. На работу трудоустроена молодой специалист Клавдия Дорохова.

Фельдшер уже приступила к своим обязанностям и в настоящее время приводит в порядок документы, оборудование, получает лекарственные препараты и вакцины.

Удалось, кстати, решить еще одну из основных задач – возобновить работу аптечного пункта. Для этого проведены работы по формированию личного кабинета ФАПа на сервисе национальной системы маркировки товаров «Честный знак». Теперь у жителей села есть возможность покупать необходимые лекарства, не выезжая в райцентр.

«Наконец-то в селе открылся аптечный пункт. Мы очень рады. Хорошо также, что и укол можно получить, и давление измерить, и с фельдшером посоветоваться», – поделилась местная жительница Людмила Авдонькина.

Отметим также, что фельдшер будет обслуживать не только Шумилиху. По заранее утвержденному графику она будет выезжать в соседнее село Куликово. При этом выезда врачей-терапевтов и педиатров из районной поликлиники будут сохранены в полном объеме.

Администрацией Ребрихинской ЦРБ собран и направлен пакет документов на включение молодого специалиста в программу «Сельский фельдшер», являющейся частью национального проекта «Здравоохранение». За период с 2012 по 2022 год по этой программе в регионе было трудоустроено 330 средних медицинских работников. В 2022 году выплату получили 54 фельдшера Алтайского края. И это не единственная мера поддержки для медицинских работников, действующая на территории региона.

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