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В результате ДТП на проспекте Строителей в Барнауле пострадали 6 человек

редактор ГОРНЯК2201 минуты

По информации Минздрава Алтайского края, несколько бригад скорой помощи прибыли для оказания помощи пострадавшим в крупной дорожной аварии в Барнауле.

На место происшествия в течение 8 минут после вызова прибыли 4 бригады скорой медицинской помощи.

Не смотря на оперативный приезд медиков и проведенные реанимационные мероприятия, один пострадавший скончался. Для проведения диагностических мероприятий 5 пострадавших с травмами различной степени тяжести эвакуированы в Больницу скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края.

Горняк22

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