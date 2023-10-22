23.10.2023

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В России появится более 2 тысяч новых автомобилей скорой помощи

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Об этом рассказали в Минздраве РФ.

Источник фото: pexels.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о поставке автомобилей для нужд СМП в российские регионы, слова министра приводит ТАСС.

Как рассказал Мурашко, по программе обновления транспорта для экстренной службы на станциях скорой помощи в России появится 2204 автомобиля.

Глава Минздрава также рассказал о реорганизации информационной системы между организациями, занятыми в сфере экстренной медицины.

«Мы реорганизуем информационные системы. Это — координация из Федерального центра медицины катастроф, где существует координационный центр, полностью собирая информацию, усиливая, «перекидывая» силы и средства из региона в регион или усиливая из федерального центра. Плюс телемедицинские консультации, которые позволяют спасать жизни больных в критических состояниях» — рассказал Михаил Мурашко.

новости Алтайский

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