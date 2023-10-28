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В России учёные нашли способ подавления роста раковых опухолей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Разработкой занимались специалисты Сеченовского университета Минздрава России.

Источник фото: unsplash.com

Нанополимерные частицы стали основой нового способа подавлять рост раковых опухолей, об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники Сеченовского университета Минздрава России определили, что нанополимерные частицы способны проникать в клетки раковой опухоли и связываться с онкогенами для доставки противоопухолевых лекарственных компонентов.

«До сих пор считалось, что нанополимерные частицы могут взаимодействовать с рецепторами лишь на поверхности клеток. Однако новые эксперименты показали, что нанополимеры способны проникнуть и внутрь, если смогут на какое-то время закрепиться на поверхности клетки» — рассказали учёные.

В рамках испытания своего открытия учёные работали с белком рецептора эпидермального фактора роста, который отвечает за рост раковой клетки. Нанополимер показал успешный процесс подавления этого белка. О времени появления нанополимеров в лекарственных препаратов ничего не известно.

новости горняк

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