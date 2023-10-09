09.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
«Спартак» обратился к болельщикам после матча с ЦСКА
Образование
Стало известно, как выключить слежку телефона скрытыми кнопками
Образование
Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
Образование
«Спартак» обратился к болельщикам после матча с ЦСКА
СВО
Постпред Палестины призвал указать Израилю на необходимость сменить курс
СВО
Мостовой заявил, что «Спартак» не заслуживал победы над ЦСКА

Коллекция категорий

Бизнес170 Новости
Здоровье397 Новости
Новости Алтай1578 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование205 Новости
Общество418 Новости
Объявления80 Новости
Политика353 Новости
Спорт246 Новости
Платим за интересные новости!

В России увеличат расходы на закупку лекарств

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Бюджет также будет увеличен в сфере закупок вакцин.

Источник фото: unsplash.com

В бюджете Российской федерации существенно вырастут расходы на лекарственные препараты по профилактике орфанных заболеваний и различных вирусов, об этом этом сообщает «Парламентская газета».

Так за счёт госбюджета будут закуплены орфанные препараты для подопечных благотворительного фонда «круг добра» на сумму в 176 миллиардов рублей, 56 миллиардов выделят для приобретения незарегистрированных в России лекарств, а 120 миллиардов пойдут для покупки зарегистрированных лекарств.

Статья расходов на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан возрастёт до 211 миллиардов. Из них 129 миллиардов выделят для лекарственного обеспечения людей, получающих терапию от вируса иммунодефицита, туберкулёза и гепатитов B и С.

До 57,9 миллиарда рублей вырастет сумма, направляемая на обеспечение граждан льготными препаратами. На 140 миллиардов рублей планируется закупка противоопухолевых препаратов.

На модернизацию первичного звена здравоохранения также направят более 200 миллиардов рублей.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости