В России увеличат расходы на закупку лекарств

Бюджет также будет увеличен в сфере закупок вакцин.

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В бюджете Российской федерации существенно вырастут расходы на лекарственные препараты по профилактике орфанных заболеваний и различных вирусов, об этом этом сообщает «Парламентская газета».

Так за счёт госбюджета будут закуплены орфанные препараты для подопечных благотворительного фонда «круг добра» на сумму в 176 миллиардов рублей, 56 миллиардов выделят для приобретения незарегистрированных в России лекарств, а 120 миллиардов пойдут для покупки зарегистрированных лекарств.

Статья расходов на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан возрастёт до 211 миллиардов. Из них 129 миллиардов выделят для лекарственного обеспечения людей, получающих терапию от вируса иммунодефицита, туберкулёза и гепатитов B и С.

До 57,9 миллиарда рублей вырастет сумма, направляемая на обеспечение граждан льготными препаратами. На 140 миллиардов рублей планируется закупка противоопухолевых препаратов.

На модернизацию первичного звена здравоохранения также направят более 200 миллиардов рублей.

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