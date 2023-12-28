В садоводстве рядом с Бийском продают дома с каминным залом и двухэтажной баней

В садоводстве рядом с Бийском продают дома за 27 млн рублей

Усадьбу на берегу Катуни в 14 км от Бийска выставили на продажу. Примечательно, что здания на участке в 40 соток расположены в садоводстве, но по размеру они явно превышают дачные домики.

Усадьба состоит из двух трехуровневых коттеджей с гостевыми и спальными комнатами, двухэтажной баней в 250 квадратов с бассейном и каминным залом.

Коттедж в садоводстве “Катунь” Фото: www.domofond.ru

Один жилой трехэтажный дом в 400 квадратов предназначен для круглогодичного проживания. В нем расположена вместительная кухня, большая гостиная с камином, спальнями и прочими помещениями. Второй дом такой же большой – со множеством спальных комнат и санузлов. На втором этаже имеется выход на террасу.

Оба коттеджа построены из красного кирпича. Во дворе – парковка на четыре машины, но авторы объявления уверяют, что автомобилей можно разместить и больше. Территория огорожена.

– Участок ухожен, во всем чувствуется рука хозяина, – ведь строили для себя! Огромное наслаждение – близость реки с особенным свежим воздухом, – отмечают продавцы.

Коттедж в садоводстве “Катунь” Фото: www.domofond.ruКоттедж в садоводстве “Катунь” Фото: www.domofond.ru За весь комплекс собственники просят 27 млн руб. Потенциальным покупателям продавцы предлагают купить дома в ипотеку.

При этом они готовы продать здания и по отдельности, но отмечают, что в больших городах подобные усадьбы пользуются огромным спросом для проведения торжеств, свадеб, юбилеев.

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