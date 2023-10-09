В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка умерла после вакцинации

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Из-за осложнений после вакцинации девочка находилась в больнице, однако потом мать забрала ее домой под расписку об отказе от госпитализации

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка умерла после прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, сообщает “РЕН ТВ” .

Трагедия случилась в конце сентября. После вакцинации состояние ребенка ухудшилось и ее оставили под наблюдением медиков. Однако 6 октября мать девочки отказалась от госпитализации и забрала дочь домой, где врачи не могли следить за состоянием малышки.

Женщина решила, что лечение дочери лучше продолжить дома, но через несколько дней девочке стало еще хуже. После этого мать ребенка вызвала скорую помощь и пациентку привезли в ту же поликлинику, где ей проводили вакцинацию. Там девочка и скончалась.

Тело умершей доставили в морг. Сейчас специалисты устанавливают причину смерти ребенка. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Ранее стало известно, что в Сибири 11-летний школьник умер на уроке физкультуры. Пятиклассник потерял сознание и ему вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики уже ничем не могли помочь мальчику.

город Горняк



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