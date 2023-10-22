В селе Стан-Бехтемир Бийского района капитально отремонтирован ФАП

В селе Стан-Бехтемир завершен капитальный ремонт ФАПа, медицинские работники которого обслуживают более 900 человек. Сегодня жители села могут посетить кабинет приёма, детский кабинет, смотровой и процедурный кабинеты, которые соответствуют современным требованиям и имеют все необходимое оборудование. При проведении капитального ремонта в помещениях ФАПа заменены полы и возведены новые перегородки, проведены новые системы водоснабжения и канализации, заменены двери. Для удобства пациентов расширено крыльцо и установлен пандус с кнопкой вызова медработника для маломобильных пациентов. Все ремонтные работы выполнены с учётом норм СанПиН и требований законодательства. Также для ФАПа были закуплены новая мебель и оборудование. «Капитальная реконструкция ФАПа в селе Стан-Бехтемир позволила создать оптимальные условия для работы сотрудников и приёма пациентов, а также улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи для сельчан», – отметил главный врач Бийской ЦРБ Сергей Ковязин. Ремонтные работы проведены в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена» Нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств федеральной программы и краевого бюджета. Общая стоимость ремонтных работ составила 2,8 млн. рублей.

город Горняк



Источник