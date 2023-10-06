В Сибири обнаружили новый штамм коронавируса

Недавно в Красноярске зафиксировали новый штамм коронавируса – эрис. Рассказываем, что нужно знать о новой угрозе.

За последний год эрис чаще всего встречался в Индии и Великобритании. В России наблюдались единичные случаи. В августе 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что он перенесен из списка для мониторинга в список штаммов, вызывающих интерес. А теперь добрался до Сибири. И это при том, что многие россияне еще не успели «переварить» информацию о другом штамме под названием «пирола».

Опасность эриса заключается в том, что симптомы практически не отличаются от ОРВИ или других вариантов коронавируса. Это:

головная боль,

насморк,

чихание,

слабость,

боль в горле,

лихорадка.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, новый штамм чуть более «конкурентоспособен» по сравнению с другими вариантами коронавируса и способен лучше уклоняться от иммунной защиты.

В ВОЗ отмечают, что у этой разновидности вируса скорость распространения может быть выше, чем у предшественников, а со временем этот штамм может стать еще и доминирующим. Однако пока что он не отличается по степени тяжести от других.

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