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В Сибири обнаружили новый штамм коронавируса

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Недавно в Красноярске зафиксировали новый штамм коронавируса – эрис. Рассказываем, что нужно знать о новой угрозе.

За последний год эрис чаще всего встречался в Индии и Великобритании. В России наблюдались единичные случаи. В августе 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что он перенесен из списка для мониторинга в список штаммов, вызывающих интерес. А теперь добрался до Сибири. И это при том, что многие россияне еще не успели «переварить» информацию о другом штамме под названием «пирола».

Опасность эриса заключается в том, что симптомы практически не отличаются от ОРВИ или других вариантов коронавируса. Это:

  • головная боль,
  • насморк,
  • чихание,
  • слабость,
  • боль в горле,
  • лихорадка.

    • Как рассказали в Роспотребнадзоре, новый штамм чуть более «конкурентоспособен» по сравнению с другими вариантами коронавируса и способен лучше уклоняться от иммунной защиты.

    В ВОЗ отмечают, что у этой разновидности вируса скорость распространения может быть выше, чем у предшественников, а со временем этот штамм может стать еще и доминирующим. Однако пока что он не отличается по степени тяжести от других.

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