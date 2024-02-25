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В состоянии комы из-за компьютерной игры госпитализировали россиянина

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Житель Сургута попал в больницу после того как поиграл в компьютерную игру.

В состоянии комы из-за компьютерной игры госпитализировали россиянина

Скорая помощь.

Мужчина находился за компьютером до трех часов ночи. Жена уговаривала супруга лечь отдохнуть, но он отказывался.

Позже мужчина пожаловался на головную боль, рвоту и судороги. И потерял сознание. Родственники пытались ему помочь, но их манипуляции не дали нужного эффекта.

Приехавшие на место медики госпитализировали мужчину, указывает Газета.Ru.

Сейчас мужчина находится в коме в больнице.

Ранее россиянка в коме стала участницей ДТП. Скорая помощь перевозила женщину в коме, автомобиль медиков попал в аварию.

Авария произошла на Сахалине.

Водитель не справился с управлением и скорая помощь вылетела в кювет. В момент аварии в салоне находились три человека — два пассажира, которые не были пристегнуты, и женщина в коме.

Первые двое получили ушибы.

Женщина в бессознательном состоянии была пристегнута и не пострадала.

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Взято отсюда
25.02.2024

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