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В США ребёнок застрелил свою беременную мать и нерожденного брата.

редактор01 mins
В США ребёнок застрелил свою беременную мать и нерожденного брата.

Беременная девушка позвонила в 911 и сообщила, что её 2-летний ребенок вытащил из тумбочки пистолет и выстрелил ей в спину.

Несмотря на оперативное вмешательство экстренных служб, молодая мать и нерожденный ребенок скончались в больнице.

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