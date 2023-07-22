В США ребёнок застрелил свою беременную мать и нерожденного брата.

Беременная девушка позвонила в 911 и сообщила, что её 2-летний ребенок вытащил из тумбочки пистолет и выстрелил ей в спину.

Несмотря на оперативное вмешательство экстренных служб, молодая мать и нерожденный ребенок скончались в больнице.