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В Староалейской ЦРБ стала доступнее стоматологическая помощь

редактор ГОРНЯК2201 минуты

За последние два года в больницу закуплены 2 новые стоматологические установки общей стоимостью более 1 млн. рублей. Старое оборудование вышло из строя, и около месяца стоматологическую помощь в больнице оказывали только в экстренном случае. А в Третьяковском районе проживает около 12 тысяч человек.

Сейчас на установках работают два специалиста – врач-стоматолог Елизавета Мироненко и зубной врач Ирина Еремеева.

Установки закуплены за счет краевого бюджета и территориального фонда медицинского страхования. Новое оборудование отвечает всем современным требованиям, что не может не радовать как врачей, так и пациентов. Жители района очень рады, что теперь у них появилась возможность полечить зубы качественно и бесплатно.

«Мне очень понравилось лечиться на новом оборудовании – не хуже, чем в городе или в частной клинике. Даже не так страшно и волнительно, как раньше, идти к стоматологу. И доктора у нас очень внимательные, рад что у них появилось больше возможностей для качественной работы», – поделился мнением житель Третьяковского района Сергей Теплухин.

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