В Трамвайном управлении Бийска завершили процедуру банкротства

Муниципалитет продолжит помогать предприятию уже на другом основании

МУП «Трамвайное управление» Бийска больше не банкрот. Муниципалитет, как учредитель предприятия, рассчитался по долгам бийской «трамвайки».

Решение о прекращении процедуры банкротства в отношении Трамвайного управления было вынесено 21 сентября.

В карточке предприятия-банкрота указано, что основанием для прекращения дела стало восстановление платежеспособности должника. Процедура банкротства в отношении МУП Бийска «Трамвайное управление» прекращена в связи с погашением реестра требований кредиторов. К этому моменту требований набралось на 135,9 млн руб. Из них 134,1 млн руб. – то есть 98,65 % требований — удовлетворено.

Подождали

За месяц до этого, в августе, планировалось собрание кредиторов МУП «Трамвайное управление». На тот момент требований, учтенных в реестре процедуры банкротства, набиралось немногим более 25 млн руб., однако управляющий выступил с предложением перенести встречу, поскольку в ближайшее время из бюджета ожидалось поступление средств. Однако уже на тот момент было понятно, что предприятие выходит из кризиса.

Еще раньше, год назад, в июле 2021 года на предприятии в рамках процедуры банкротства было остановлено конкурсное производство — то есть тот этап, на котором уже происходит распродажа имущества предприятия-должника с целью покрыть вырученными средствами сложившиеся расходы.

Трамваи. Трамвайное депо Фото: Редакция “БР” Именно на этом этапе на торги был выставлен весь трамвайный комплекс БТУ — вагоны, здания, трамвайные пути, подстанции и прочее.

Сложившаяся ситуация получила широкий общественный резонанс. Во-первых, речь шла о колоссальной сумме: трамвайный комплекс предприятия продавали за 1,5 млрд руб. Во-вторых, для бийчан был непонятен смысл происходящего — значит ли это, что трамвайное сообщение в городе будет остановлено?

Чтобы этого не произошло, город подстраховался и еще в 2019 году создал другой МУП — действующий и ныне «Бийскгортранс», который занялся и трамвайными перевозками (на праве аренды имущества Трамвайного управления), и координированием автобусных перевозок. «Бийскгортранс» появился по сути в один момент с запуском процедуры банкротства БТУ.

Напомним, МУП «Трамвайное управление» было признано банкротом летом 2019 года. Основным кредитором предприятия стала налоговая служба. Общая сумма задолженности, как поясняли на предприятия, на тот момент составила почти 120 млн руб. (по другим данным — до 170 млн руб.)

Пришлось платить

Муниципалитет возлагал надежды, что в рамках банкротства БТУ желающих купить трамвайный комплекс не найдется, ведь одним из условий продажи было сохранение новым собственником основной его функции — трамвайных перевозок.

Трамвайный вагон. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

В этом случае, поясняли в мэрии Бийска, по прошествии нескольких несостоявшихся аукционов, имущество все равно было бы передано муниципалитету. Однако в ходе торгов стало понятно, что сторонние лица все-таки могут заинтересоваться трамвайным комплексом, и, найдя юридическую лазейку, пустить весь парк и линии на металлолом.

Чтобы этого не допустить, нужно было прекратить конкурсное производство, а для этого — показать состоятельность предприятия в уплате долгов.

Это муниципалитет взял на себя. Летом 2021 года Думой города с подачи администрации, хоть и не без споров, но все-таки было принято решение о внесении изменений в бюджет Бийска. Ими предусматривалось выделение Трамвайному управлению средств на выход из банкротства: 22 млн руб. – на 2021 год, 164 млн руб. – на 2022 год и 25 млн руб. – на 2023 год.

На оздоровление

В августе 2022 года глава города Александр Студеникин сообщил, что последний платеж для погашения задолженности перед кредиторами совершен. Для этого краем был переведен финансовый транш в размере более 100 млн руб. В мэрии заверили, что после этого начнется модернизация путей и обновление подвижного состава.

При этом «рулить» трамваями будет не выведенное из банкротства Трамвайное управление, а МУП «Бийскгортранс», которому передадут имущество БТУ, которым фактически созданное предприятие и пользовалось. Предприятия объединят.

Однако помощь городом электротранспорту на этом остановлена не будет. В администрации Бийска приняли постановление о субсидиях предприятию. Только раньше они проводились как «обеспечение затрат в целях прекращения производства по делу о банкротстве», а сейчас «в целях финансового оздоровления предприятия городского электрического транспорта».

Вместо трамвайного управления в Бийске появился муниципальный «Гортранс» Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

С 1 января 2023 года финансовое управление администрации Бийска должно проводить мониторинг достижения результатов предоставления субсидии.

В каком размере будут эти субсидии, определит бюджет города. Так, на 2023 год главный финансовый документ Дума Бийска будет утверждать в двух чтениях в ноябре-декабре 2022 года.

Разница осталась

Интересно, что в ходе процедуры банкротства БТУ конкурсный управляющий Елена Минакова помимо требований кредиторов предъявляла муниципалитету убытки Трамвайного управления почти на полмиллиарда рублей.

По словам управляющего, убытки в размере 460 млн руб. сформировались из-за того, что город субсидировал предприятию меньше, чем то фактически тратило на перевозку пассажиров.

Сумма, которую платит пассажир за проезд, устанавливает муниципалитет, а стоимость билета ниже себестоимости. Выпадающие доходы, то есть разницу цены проезда и фактической его стоимости, субсидирует муниципалитет. По мнению управляющего, эти субсидии со стороны администрации Бийска были ниже, чем требовалось для выживания предприятия. Из-за этого БТУ копило долги и уходило в большие задолженности, приведшие к банкротству.

Сейчас при перевозке точно так же есть тариф для пассажира трамвая, и экономически обоснованный тариф — то есть реальная (точнее подтвержденная) фактическая стоимость перевозки. Как и прежде, эту разницу компенсирует городской бюджет.

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Взято отсюда