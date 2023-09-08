В трех районах Алтайского края работают выездные группы медицинского университета

По 8 сентября в Смоленском, Петропавловском и Быстроистокском районах Алтайского края будут работать выездные группы Алтайского государственного медицинского университета. Целью такой практики является освоение студентами практических навыков при оказании медицинской неотложной помощи на базе краевых медицинских организаций. Также будущие врачи помогут местным медикам проводить диспансеризацию населения. Студенты АГМУ, которые были направлены в районы, работали в студенческих медицинских отрядах в третьем трудовом семестре, отметили в вузе .

В Быстроистокский район поехали учащиеся Института клинической медицины АГМУ Ксения Соколянская и Мирон Кудашкин , студент Института стоматологии Данил Белоусов и будущий педиатр Никита Бородин . Их первыми пациентами стали девять малоподвижных жителей сел Приобское и Быстрый Исток. «Помимо непосредственно медицинской помощи, наши студенты оказали еще и психологическую – тактично рассказали о результатах обследования, о лечении и профилактике и просто пообщались с сельчанами, которые еще долго не хотели отпускать ребят, благодаря их за визит», – рассказал проректор по воспитательной работе и молодежной политике Алтайского государственного медицинского университета Артем Сафонов .

В состав медицинской группы в Петропавловском районе вошли студенты Института клинической медицины Максим Жестеров, Данияр Усеов, Андрей Диденко и Шарап Циденов . Первой локацией для них стало село Зеленый Дол, здесь ребята провели медосмотр у 35 пациентов. Также выездной отряд побывает в селах Камышенка, Новообинка и Aнтоньевка.

В состав группы в Смоленском районе вошли студенты Алена Лыкова и Злата Молокова (Институт клинической медицины), Дарья Бадмажапова (Институт педиатрии) и Ренат Галяуф (Институт общественного здоровья и профилактической медицины).

Комиссар студенческого медицинского отряда «Василиск» Алена Лыкова подчеркнула: «Как студенты АГМУ и бойцы медицинских студенческих отрядов, мы не могли остаться в стороне и откликнулись на призыв вновь вернуться в районы родного края. Мы помогаем в диспансеризации населения, проводим антропометрию, снимаем ЭКГ, берем кровь на анализы, проводим опрос. Уже привыкли к тому, что жители сел просто излучают доброту, они всегда на прием приходили с чем-нибудь вкусненьким – выпечкой и молочными продуктами. Мы очень рады, что смогли вновь оказаться в отдаленных районах края и помочь этим людям».

Фото: Алтайский государственный медицинский университет