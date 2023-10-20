В Третьяковской ЦРБ в этом году начала работу молодой врач-педиатр Елена Коваленко
Она закончила Алтайский государственный медицинский университет по целевому направлению от больницы.
Врач она хоть и новый, но в Змеиногорске Елену хорошо знают, потому что выросла она здесь. Коллектив встретил приветливо, стараются помогать, направлять, чтобы у молодого специалиста появился настоящий интерес к профессии, желание закрепиться и развиваться дальше.
Детям новая «тетя доктор» также пришлась по душе – красивая и добрая.
Сама маленькой Елена больницы не любила, но в школе ей были интересны химия с биологией, задавалась вопросами как устроен человек, был интерес к лекарствам, поэтому «ноги сами собой привели» в медицину.
Учеба давалась легко и с удовольствием. В семье она первопроходец – единственный доктор, первыми пациентами стали ее родные.
Но интересы Елены не заканчиваются медициной. Она хорошо вяжет, рисует и занимается кондитерским делом.
Пожелаем молодому специалисту стать настоящим грамотным врачом, которому доверяют как пациенты, так и коллеги!
новости Локтевский
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