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В Третьяковской ЦРБ в этом году начала работу молодой врач-педиатр Елена Коваленко

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Она закончила Алтайский государственный медицинский университет по целевому направлению от больницы.

Врач она хоть и новый, но в Змеиногорске Елену хорошо знают, потому что выросла она здесь. Коллектив встретил приветливо, стараются помогать, направлять, чтобы у молодого специалиста появился настоящий интерес к профессии, желание закрепиться и развиваться дальше.

Детям новая «тетя доктор» также пришлась по душе – красивая и добрая.

Сама маленькой Елена больницы не любила, но в школе ей были интересны химия с биологией, задавалась вопросами как устроен человек, был интерес к лекарствам, поэтому «ноги сами собой привели» в медицину.

Учеба давалась легко и с удовольствием. В семье она первопроходец – единственный доктор, первыми пациентами стали ее родные.

Но интересы Елены не заканчиваются медициной. Она хорошо вяжет, рисует и занимается кондитерским делом.

Пожелаем молодому специалисту стать настоящим грамотным врачом, которому доверяют как пациенты, так и коллеги!

новости Локтевский

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