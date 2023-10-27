В “Вечернем Барнауле” рассказали о работе экспресс-лаборатории ККБСМП

«Вечерний Барнаул» 27 октября 2023 г. №160 (5833)

Екатерина ДОЦЕНКО.

Точно и срочно

Экспресс-лаборатория БСМП отмечает полувековой юбилей

Важное звено реанимационно-анестезиологического отделения Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи – экспресс-лаборатория. Днем и ночью сотрудники этой службы проводят исследования жизненно важных показателей тяжелых пациентов.

Работаем по cito

В кабинетах экспресс-лаборатории в два ряда выстроились аппараты – от небольших, величиной с принтер, до внушительных белых айсбергов. С помощью этой техники врачи и лаборанты проводят всевозможные исследования, определяя сотни различных показателей. Значимость этой работы трудно переоценить.

– У нас, как у экспресс-лаборатории, во главе угла стоят скорость и четкость выполнения работы. Все исследования проводятся оперативно – на направлениях всегда есть пометка cito. От работы нашей команды зависит жизнь больного. Исследуем биоматериал больного из операционной, поста реанимационного отделения или любого другого отделения больницы. На нас ориентируются. В некоторых случаях только благодаря нашей информации доктор может понять, что именно стало причиной тяжелого состояния пациента, и определиться с тактикой лечения, – рассказывает заведующая экспресс-лабораторией Светлана Залогина .

Она трудится в отделении вот уже 35 лет. Начинала здесь же фельдшером-лаборантом, потом, без отрыва закончила Алтайский мединститут.

– В первые годы работы мы проводили все исследования вручную, а сейчас большую часть труда взяли на себя анализаторы. Сократилось и время получения результата: вместо часа долгих манипуляций с пробирками теперь, благодаря умной медицинской технике, мы успеваем выполнить многое за каких-то 25 минут, – отмечает Светлана Карповна.

Врачи лабораторной диагностики, медицинские технологи, фельдшера-лаборанты работают в одной команде с врачами анестезиологами-реаниматологами и с медсестрами реанимационного отделения.

В ногу со временем

Современные реалии добавляют новые виды исследований. Их спектр в последние годы значительно расширился.

– После ковида появились новые виды анализов. Коме этого, вторыми после кардиоцентра мы стали исследовать уровень натрийуретического пептида. Этот показатель крови может рассказать о сердечной недостаточности человека. Помогает врачу определиться с тактикой лечения такого больного, – отмечают в отделении.

Наряду со старожилами есть и те, кто трудится здесь менее года. Анна Полякова несколько месяцев назад перешла в экспресс-лабораторию из другого отделения больницы.

– Здесь особый ритм – все выполняется очень быстро. Это своего рода зарядка для ума. Применяются новые методы. К примеру, исследуем прокальцитонин. Анализ показывает, есть ли у пациента сепсис, а когда назначается повторно, дает знать, справляется ли антибиотик с бактерией. Исследуем газы – оценка кислотно-щелочного баланса, насыщения крови кислородом, углекислым газом, – рассказывает Анна.

Минувшие сутки в реанимации выдались относительно спокойными.

– В половину второго ночи в отделение поступил мужчина. За час мы сделали все необходимые исследования. В 5:00 уже новая работа – в это время происходит забор анализов всех реанимационных больных, чтобы к утреннему обходу врачи уже владели полной информацией о динамике состояния каждого пациента, – рассказывает медицинский технолог Ольга Фараносова.

Сейчас в реанимации 21 пациент. В назначениях в лабораторию – 10 гемостазов, 21 биохимия, 21 общий анализ крови.

– Все больные лежат по разным профилям – по хирургии, нейрохирургии, кардиологии, гинекологии, травматологии. Соответственно и разнообразие исследований. Только по крови проводим более 35 видов анализов, каждый из которых включает множество параметров, – поясняет Светлана Залогина .

Всех цветов и фасонов

На штативе у Анны Поляковой пробирки разного цвета. Здесь все имеет значение. Цвета крышек пробирок для забора крови указывает на тип исследования.

– Пробирки фиолетового цвета со специальной внутренней обработкой – для исследования гематологических показателей, таких как гемоглобин, лейкоциты. Голубой колпачок для исследования гемостаза крови. Красная – для биохимических исследований. В пробирке с зеленой крышкой кровь на исследование электролитов и кардиомаркеров, – рассказывает фельдшер-лаборант.

Свою работу Анна начинает с приемки, сортировки и выбраковки биоматериала.

– Все выполнено без ошибок. Медсестры у нас очень опытные, молодцы.

Все действия фельдшер-лаборанта отточены до мелочей. Красные, зеленые и голубые пробирки отправляются в центрифугу для отделения форменных элементов – сыворотки, плазмы… Дальше все выставляется в штатив для исследований.

– Биохимический анализатор у нас новый, поступил в январе этого года. Сюда можно одновременно загрузить пробирки на 24 пробы. На компьютере задаем специальную программу в авторежиме. И дело пошло, – демонстрирует заведующая лабораторией.

С характерным гулом заработала техника, а врач торопится в другой кабинет – принимается за следующее исследование.

На сегодняшний день экспресс-лаборатория отделения реанимации оснащена современным оборудованием, которое позволяет быстро и качественно выполнять лабораторные исследования.

– Но главная наша ценность – коллектив лаборатории, – рассказывает Светлана Залогина. – У нас трудится три врача и семь медицинских технологов и фельдшер-лаборантов, большинство работает более 15 лет. Мы все взаимозаменяемы – каждый сотрудник знает тонкости работы на всех анализаторах лаборатории. Это дает нам возможность быстро и своевременно обеспечивать врачей достоверными данными.

За 2023 год экспресс-лаборатория Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи получила от Министерства здравоохранения Алтайского края три новых анализатора для исследований крови.

город Горняк



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