В Волчихинском районе после капитального ремонта открылась поликлиника ЦРБ

Председатель комитета по здравоохранению Владимир Лещенко принял участие в торжественном открытии поликлиники Волчихинской центральной районной больницы. На мероприятии также присутствовали временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Виталий Лазарев, руководители муниципалитета, а также сотрудники районной больницы и жители района.

В приветственном слове Владимир Лещенко выразил слова благодарности Губернатору края Виктору Томенко, врио министра здравоохранения Дмитрию Попову, депутатам АКЗС за позицию по созданию условий для оказания медицинской помощи в виде строящихся объектов здравоохранения, реконструкции и капитального ремонта учреждений, поблагодарил администрацию района и больницы за инициативу и подготовку к проведению ремонта поликлиники, а строителей – за качественно выполненные работы.

«Создание условий для оказания медицинской помощи повышает уровень удовлетворенности пациентов, а для медиков это условие безопасного, качественного оказания медицинской помощи населению, а также улучшение условий труда», – подчеркнул Владимир Лещенко.

Капитальный ремонт медицинской организации проводился в рамках проекта «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение». Общая стоимость ремонта составила 45,6 млн руб. Помимо этого из краевого бюджета были направлены средства на оснащение учреждения оборудованием и мебелью.

В поликлинике появились новые кабинеты для приема населения: кабинет медицинской профилактики, кабинет неотложной медицинской помощи с процедурной; фильтр-бокс с отдельным входом. Во время капитального ремонта руководство медицинской организации постаралось учесть детали, которые сделали посещение поликлиники более комфортным для всех групп населения.

Также при ремонте в здании создали условия для людей с ограниченными возможностями здоровья: специальная санитарная комната, помещение для оказания доврачебной помощи, кнопка вызова. Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы с комфортным углом подъема.

Справка:

Медицинскую помощь жителям Волчихинского района (16 451 человек по данным Алтайкрайстата) оказывает Волчихинская центральная районная больница с сетью структурных подразделений – 14 фельдшерско-акушерскими пунктами. Учреждение имеет в своем составе поликлиническое отделение, а также стационар круглосуточного пребывания.