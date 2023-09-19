15 сентября 2023 года в актовом зале Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю состоялось праздничное мероприятие, посвященное сто первой годовщине со дня образования санитарно-эпидемиологической службы России.

Впервые за все годы существования санитарно-профилактической медицины в нашей стране это событие прошло в рамках официально установленного статуса профессионального праздника – Дня федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, который, согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.09.2022 № 2606, был утвержден в прошлом году в честь столетнего юбилея службы.

Дата 15 сентября выбрана не случайно. Этот день отсылает нас к первому нормативному документу, который регламентировал деятельность санитарных врачей и признал их труд в качестве государственно важного дела – декрету «О санитарных органах республики», опубликованного 15 сентября 1922 года. Именно с этого периода ведет свою историю санитарно-эпидемиологическая служба России.

Традиционно в этот день наградами органов государственной власти отмечаются те специалисты Управления и Центра гигиены и эпидемиологии, которые внесли значительный вклад в дело санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Алтайского края. Всего ведомственными наградами, наградами краевого Правительства, Алтайского Законодательного Собрания, администрации г. Барнаула, органов местного самоуправления, а также руководителя Управления – главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю награждено 60 специалистов Управления и сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии.

Поздравить с профессиональным праздником и вручить награды пришли почетные гости мероприятия – заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Борисович Степаненко и Председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по социальной защите и занятости населения Ирина Валентиновна Солнцева.

Гости мероприятия ещё раз отметили большую роль и социальную значимость санитарно-эпидемиологической службы для населения Алтайского края, подчеркнули масштабы и сложность решаемых задач, сердечно поблагодарили всех присутствующих за доблестный, самоотверженный труд, пожелали мира, благополучия и выразили надежду на дальнейшее тесное и плодотворное сотрудничество.

В заключение официальной части мероприятия молодые специалисты публично принесли торжественное обещание соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации; руководствоваться принципами законности, справедливости, беспристрастности и честности; добросовестно исполнять свои обязанности; соблюдать нормы служебной и профессиональной этики; не допускать, чтобы личные интересы и необдуманные действия подрывали авторитет службы; постоянно поднимать свой профессиональный уровень, приумножать мастерство и учиться новому.

Всего в этом году коллектив санитарно-эпидемиологической службы пополнился 11 молодыми специалистами, 5 из которых работают в Управлении, а 6 – в Центре гигиены и эпидемиологии.

По завершению состоялся концерт, подготовленный силами специалистов службы.