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В Управлении Росптребнадзора открылась горячая линия по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Со 2 октября в Управлении Росптребнадзора по Алтайскому краю начинает работу «горячая линия» по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа. Со 2 по 13 октября 2023 года в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю и территориальных отделах будет организовано тематическое консультирование граждан, посвященное вопросам профилактики ОРВИ и гриппа.

В рамках «горячей линии» специалисты Управления ответят на вопросы жителей о том, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации и можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками, а также дадут полезные советы и рекомендации о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

Номер телефона «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8 (3852) 24-99-66 (понедельник-четверг – с 9:00 до 17:00, пятница – с 9:00 до 16:00).

Номер телефона Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43(круглосуточно, без выходных, звонок бесплатный

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В Управлении Росптребнадзора открылась горячая линия по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Со 2 октября в Управлении Росптребнадзора по Алтайскому краю начинает работу «горячая линия» по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа. Со 2 по 13 октября 2023 года в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю и территориальных отделах будет организовано тематическое консультирование граждан, посвященное вопросам профилактики ОРВИ и гриппа.

В рамках «горячей линии» специалисты Управления ответят на вопросы жителей о том, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации и можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками, а также дадут полезные советы и рекомендации о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

Номер телефона «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8 (3852) 24-99-66 (понедельник-четверг – с 9:00 до 17:00, пятница – с 9:00 до 16:00).

Номер телефона Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43(круглосуточно, без выходных, звонок бесплатный

Источник

Добавить комментарий

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