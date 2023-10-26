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В Заринске заработала единственная в Алтайском крае профориентационная площадка медуниверситета

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Единственная в регионе профориентационная площадка Алтайского государственного медицинского университета заработала в Заринске. Это отличная возможность для школьников города и учащихся Заринского района познакомиться с медицинскими специальностями и узнать, как заработать дополнительные баллы на вступительных экзаменах.

МУП «Фармация» – это учреждение Заринского района. Однако из-за отсутствия райцентра аптека находится в Заринске, точнее, в Северном его микрорайоне. В этом году «Фармация» сумела выиграть грант «Стальное дерево» благотворительного фонда Новолипецкого металлургического комбината «Милосердие». Суть проекта – открытие на базе аптеки музея аптечного дела и профориентационной площадки для молодежи. И если лента на музее была торжественно перерезана в августе и он уже неоднократно принимал посетителей, то площадка для молодежи впервые собрала тех, для кого она, по задумке, и предназначалась.

В минувшую пятницу в Заринск приехали Валентина Воробьёва, доцент кафедры биохимии и клинической лабораторной диагностики, Олеся Мазко, директор Института фармации и две студентки старших курсов АГМУ. Они весь день занимались с учащимися школы № 4 г. Заринска и ребятами из Новозыряновской школы.

В кабинете для опытов в МУП «Фармация» ребята под руководством медиков самостоятельно изготовили заживляющий антисептический гель, учились проводить сердечно-легочную реанимацию, отрабатывая движения на манекене. Поднималась тема репродуктивного здоровья и контрацепции. Самый же важный вопрос – о выборе профессии – был оставлен напоследок.

Старшеклассникам рассказали о том, какие экзамены надо сдавать для поступления в мед­университет и какие факультеты ждут студентов. И даже если поступить на высшее образование не удастся с первого раза, то все желающие смогут получить среднее специальное образование и по внутреннему экзамену поступить на высшее. При этом уже сейчас, будучи в школе, можно помочь себе с поступлением. Для этого надо активно заниматься в кружках медуниверситета, писать проектные работы и участвовать в олимпиадах. За это начисляются баллы, которые могут быть решающими при поступлении.

– В нашем университете большое количество ребят из сел. Есть даже такие группы, в которых трудно назначить старосту, так как это должен быть городской человек, чтобы ориентироваться в адресах корпусов. При этом упорства и тяги к знаниям у таких студентов не занимать! Очень хотелось бы, чтобы профессия медицинского работника стала более востребованной. И речь не о рынке труда, а именно о выборе профессии, – говорит Валентина Воробьёва.

Приятно удивило, что, к примеру, только в Новозыряновской школе трое ребят хотят связать свою судьбу со здравоохранением. Игорь Налимов и Иван Зиновьев мечтают о профессии стоматолога, а Олеся Литвиненко пока думает о фармацевтике. Они заканчивают 11 класс – впереди есть еще время, чтобы зарекомендовать себя через активную кружковую работу.

– Впечатления от знакомства со школьниками Заринска и Заринского района только самые положительные. Виден интерес к поднимаемым темам, ребята активные, любознательные. А когда есть отдача, то и работа в удовольствие. Это, пожалуй, и отличает их от школьников краевой столицы, которые избалованы различными мероприятиями типа Дня открытых дверей и т.д., – говорит Олеся Мазко, директор института фармации АГМУ. – Нами уже намечены темы для последующих визитов. Будут приглашаться учащиеся из других школ, а также те, кто уже заявил о своем желании учиться в АГМУ – интерес необходимо поддерживать, да и с факультетом будет легче определиться.

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ЛИТВИНОВА Ксения

Горняк22

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